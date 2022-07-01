Шарль Леклер: «Проблемы в работе силовой установки были вызваны настройками»

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Непростой день. В первой практике мы получили не так много данных – просто потому что из-за погоды провели на трассе совсем мало времени. Во второй практике у меня было достаточно много проблем. Надеюсь, завтра день пройдет чище и мы сможем прибавить.

Не знаю, что именно из переговоров попало в эфир, но в целом у нас возникли некоторые проблемы с работой силовой установки. Из-за этих проблем управлять болидом было сложно. Но все нормально, Все дело в небольшой проблеме с настройками, к завтрашнему дню мы внесем необходимые модификации.

С шинами «софт» снова было непросто. По какой-то причине на «софте» машина работала не так хорошо, как не «медиуме». И, опять же, у нас было много мелких проблем, справиться с которыми было непросто. Но в целом наша машина достаточно быстра, это радует. Надеюсь, завтра мы все сделаем правильно», – рассказал Леклер.

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