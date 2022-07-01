Серхио Перес: «Если смогу вернуть себе уверенность в машине – все будет нормально»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Сегодня день прошел не лучшим образом. По сравнению с тем, что было, когда мы готовились к этапу на симуляторе, сегодня машина работала значительно хуже.

Мы предполагаем, что у нас что-то пошло не так, но в ситуации, когда нам было нужно найти причину, у нас было совсем мало времени, которое можно было провести на трассе. Так что пока мы находимся в роли отстающих. Нам просто нужно понять, что происходит с машиной.

У нас есть некоторые подозрения, что проблема связана с аэродинамикой, но тут я, понятное дело, не могу вдаваться в детали.

Так что будет непросто. Впрочем, мы и раньше сталкивались с трудностями. Здесь тебе прежде всего нужна уверенность в машине при прохождении скоростных поворотов. Если я смогу вернуть эту уверенность, то все будет нормально.

«Феррари» смотрится сильно, но в целом тоже ничего особенного. Так что надеюсь, что завтра мы сможем сравниваться с ними по скорости в квалификации», – рассказал Перес.

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