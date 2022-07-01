Макс Ферстаппен: «Феррари» быстра каждый уик-энд, это не сюрприз»

Пилот рассказал о практиках в Сильверстоуне и не удивился лидерству .

Гонщики фактически потеряли первую тренировку перед Гран-при Великобритании из-за дождя, а во второй быстрейшим оказался . Ферстаппен показал четвертое время.

«Всегда сложно пилотировать, когда не участвовал в первой практике. Пожалуй, неидеальная ситуация, но это не такая уж большая проблема. Мы знаем, над чем работать, и будем заниматься этим сегодня, но завтра наверняка пойдет дождь – опять условия изменятся. Все прошло нормально.

Порой отсутствие первой практики идет тебе на руку, иногда все не так прекрасно. Сейчас второй случай, но все не так плохо, мы в борьбе. Нужно изучить кое-какие вещи, работу с шинами. Я проехал несколько кругов с большой топливной загрузкой на самых мягких покрышках. Все нормально, но тут скоростные повороты, и износ большой, всегда трудно работать с шинами», – заявил чемпион «Формулы-1».

Темп «Феррари» не стал неожиданностью для Ферстаппена:

«Так всегда происходит, они быстры каждый уик-энд. Это не сюрприз».

Гран-при Великобритании-2022. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 3-й

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