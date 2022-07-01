Гельмут Марко: «Мы не забыли, как Хэмилтон выбил Ферстаппена в прошлом году»

Советник поделился мнением о перспективах команды на и о ситуации в чемпионате.

«Нет ничего удивительного в том, что Макс считается главным фаворитом. Макс всегда на шаг впереди соперников за счет психологической устойчивости. Он умеет невероятно здорово выступать, даже находясь под сильнейшим давлением, и всегда анализирует общую картину. И за счет этого он всегда знает, как сберечь шины и тормоза.

Время Ферстаппена наступает в субботу. В отличие от остальных, Максу не нужно время на привыкание к трассе. Он выезжает на трек и сразу может быть быстрее всех на секунду. Конечно, Максу не хочется, чтобы гонка в Сильверстоуне прошла под дождем, но даже если дождь будет, в нашем распоряжении будет сильнейший козырь в лице Макса.

С другой стороны, в прошлом к моменту этапа на «Сильверстоуне» у нас тоже было достаточно большое преимущество в чемпионате, однако после Гран-при Венгрии это преимущество полностью исчезло. Так что все может быстро поменяться, хотя в этом году мы всегда были достаточно быстры для победы – за исключением этапа в Барселоне. Так что мы настроены оптимистично.

Сейчас мы ведем дуэль на равных с . И в этом сражении все будут решать детали. В выигрыше на «Сильверстоуне» может оказаться , потому что эта трасса хорошо им подходит. К тому же, в сразу всплывают прошлогодние воспоминания, когда Хэмилтон выбил Макса с трассы. Мы об этом не забыли», – рассказал Марко.

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