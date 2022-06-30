Смоляр пропустит британский этап «Ф-3» из-за проблем с визой

Гонщик «МП Моторспорт» Александр Смоляр не выступит в Сильверстоуне в рамках этапа «Формулы-3».
«Из-за проблем с британской визой Алекс Смоляр не сможет участвовать в четвертом этапе в Сильверстоуне. Его заменит Филип Угран», – сообщила команда.
Ранее Motorsport UK – автоспортивная федерация Великобритании – объявила о ужесточении ограничений для российских спортсменов. Владельцам российских гоночных лицензий запретили участвовать в соревнованиях на британской территории.
Александр выступает в «Ф-3» в нейтральном статусе и занимает шестое место в чемпионате.
Гран-при Великобритании-2022. Расписание трансляций
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