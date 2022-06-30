Смоляр пропустит британский этап «Ф-3» из-за проблем с визой

Гонщик «МП Моторспорт» не выступит в в рамках этапа «Формулы-3».

«Из-за проблем с британской визой Алекс Смоляр не сможет участвовать в четвертом этапе в Сильверстоуне. Его заменит Филип Угран», – сообщила команда.

Ранее Motorsport UK – автоспортивная федерация Великобритании – объявила о ужесточении ограничений для российских спортсменов. Владельцам российских гоночных лицензий запретили участвовать в соревнованиях на британской территории.

Александр выступает в «Ф-3» в нейтральном статусе и занимает шестое место в чемпионате.

Гран-при Великобритании-2022. Расписание трансляций

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