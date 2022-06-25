MotoGP. Пол Эспаргаро пропустит Гран-при Нидерландов, «Хонда» осталась без основных гонщиков

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Пол Эспаргаро стал вторым гонщиком «Хонды», выбывшим из-за травмы.

Марк Маркес восстанавливается после очередной операции – шестикратный чемпион MotoGP получил перелом плеча в 2020-м, а затем испытывал проблемы со зрением. Пока неизвестно, когда Марк вернется к соревнованиям.

Эспаргаро упал в первой практике перед Гран-при Германии, из-за чего испытывал «сильную боль и дискомфорт» на тренировке в Ассене, сообщила команда. Пол пропустит Гран-при Нидерландов. Японский коллектив рассчитывает на его возвращение к этапу в Великобритании (5-7 августа).

Таким образом, в распоряжении «Хонды» остался лишь тест-пилот Штефан Брадль, который выступит в одиночку в эти выходные.

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