Берни Экклстоун: «Вопрос в том, чего хочет Феттель – быть гонщиком «Формулы-1» или политиком»

Бывший руководитель «Формулы-1» считает, что активная общественная и политическая деятельность мешает Себастьяну Феттелю добиваться хороших результатов в гонках.

Феттель в последние годы стал уделять значительно больше времени деятельности по защите окружающей среды и не стесняется делать громкие высказывания.

«Сейчас он не так сильно сконцентрирован на гонках, как раньше. Когда Себ только начал выигрывать гонки, он не имел почти никакого представления о том, что происходит в мире – и не мог этого осознать.

Теперь же Себ много думает о будущем мира. Я считаю его позицию правильной, но не думаю, что он должен использовать свою позицию гонщика «Формулы-1» в качестве придания весу своим словам.

Вообще мне бы хотелось посмотреть на Себа за рулем другой машины – чтобы у него была возможность соперничать с Максом Ферстаппеном.

Думаю, Себу стоит целиком сконцентрироваться на «Формуле-1». Вопрос в том, чего хочет сам Себ – быть гонщиком «Формулы-1» или политиком», – рассказал Феттель.

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