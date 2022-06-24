Ромен Грожан: «Ферстаппен на Гран-при Канады был просто непобедим, идеальное выступление»

Бывший пилот «Формулы-1» , ныне выступающий в «Индикаре», поделился мнением о результатах .

Грожан считает, что своим выступлением продемонстрировал превосходство над напарником .

«Макс в этот уик-энд был просто непобедим. Он избежал трудностей несмотря ни на что – дождь, проблемы, ошибки, машину безопасности. Он держал ситуацию в гонке под контролем.

Также Макс очень впечатляюще смотрелся на 10 последних кругах, когда Карлос Сайнс висел у него на хвосте – ведь на трассе в Канаде DRS работает очень эффективно. Макс не мог оторваться, но выступил просто великолепно. Эти несколько кругов он проехал действительно впечатляюще – не совершил ни одной ошибки, выжал из машины максимум, прекрасное выступление. Должен сказать, это было идеально.

Для Переса же уик-энд, напротив, сложился тяжело. Он был не очень быстр в пятницу, не очень быстр под дождем, попал в аварию в квалификации. Подозреваю, что и проблемы с коробкой передач, возникшие в гонке, стали следствием этой аварии. Потому что когда его болид уткнулся носом в заграждение, Серхио пришлось сдавать назад. А при движении назад на коробку, из-за высоких оборотов, оказывается сильная нагрузка.

Да, в коробках передач в «Формуле-1» есть задняя передача, болиды должны уметь двигаться обратным ходом. По регламенту. Но на самом деле вам лучше как можно сильнее стараться этого избегать. Потому что на самом деле болиды «Ф-1» не приспособлены двигаться обратным ходом», – рассказал Грожан.

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