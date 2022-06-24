Жан Алези: «У «Феррари» еще будут возможности отыграться, чемпионат даже не на середине»

Бывший пилот «Формулы-1» уверен, что у еще будет возможность отыграться и побороться за титул в этом сезоне.

По итогам Гран-при Канады, где Леклер финишировал пятым, монегаск в общем зачете отстает от Ферстаппена на 49 очков.

«Если бы после пит-стопа Леклер сумел вернуться на трассу перед тем небольшим паровозиком из более медленных машин, он вполне мог бы попасть на подиум. Я говорю возможно, потому что «Мерседесы» тоже очень сильно смотрелись в конце гонки.

И Леклер прав в том, что демонстрирует оптимизм в текущей ситуации. В таком плотном чемпионате коробки передач, двигатели, гидравлика и вообще все остальное подвергается огромной нагрузке.

Так что технические проблемы будут возникать у всех, у каждой команды. Притом, что чемпионат пока даже не на середине. Так что впереди у еще будут возможности отыграться, начиная со следующего этапа на «Сильверстоуне», – рассказал Алези.

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