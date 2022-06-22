Валттери Боттас: «Чуть не закончил карьеру в конце 2018 года – просто не мог принять то, что не сумел победить Хэмилтона»

Пилот рассказал, что был близок к завершению карьеры в конце 2018 года.

По словам Боттаса, ему было трудно принять факт поражения в борьбе с .

«Я чуть не закончил карьеру в конце 2018 года. Я правда был к этому близок. Просто потому что я не мог принять тот факт, что не смог победить Льюиса за те два года. И я слишком сильно сам не себя давил. Действительно тяжело было смириться ближе к концу сезона-2018, особенно когда я стал играть роль поддержки для Льюиса. Я не мог это принять, смириться с этим. Мне было очень тяжело. И удовольствия я точно никакого не получал.

Да, я был готов уйти не только из , но и вообще из «Формулы-1». С меня было довольно. Вообще человеческий мозг порой может работать странным образом. Порой ты оказываешься в темном, мрачном месте и теряешь чувство радости от того, чем занимаешься. И я тогда лишился радости от выступлений в «Формуле-1», радости от гонок.

Можно сказать, что я просто злился на «Формулу-1». Было странно. Но вообще мне просто нужно было немного времени, чтобы передохнуть, подумать об общей картине – и осознать, что все равно отличный спорт и что впереди у меня еще могут быть интересные возможности», – рассказал Боттас.

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