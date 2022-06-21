«Альпин» наметила практику Пиастри на Гран-при Франции (Autosport)

Резервный пилот готовится провести первую практику в «Формуле-1».

По информации Autosport, дебютная тренировка Пиастри намечена на (22-24 июля).

Команды «Ф-1» обязаны провести две практики с «новичками» по ходу сезона-2022.

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр сообщил лишь, что Пиастри дебютирует «скоро», но не на Гран-при Великобритании, куда команда привезет ряд обновлений. Следующий за этапом в Сильверстоуне уик-энд в Австрии пройдет со спринтом – пилоты проведут лишь одну практику перед квалификацией, и менять боевых гонщиков было бы неразумно.

Пиастри – действующий чемпион «Формулы-2». Предполагается, что в 2023 году он будет выступать за «Уильямс».

Сафнауэр подтвердил, что Пиастри будет выступать в «Ф-1» в 2023 году

О переходе Пиастри в «Уильямс» в 2023 году могут объявить на Гран-при Великобритании (The Race)

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