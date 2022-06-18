«Мерседес» не будет использовать обновленную версию днища на Гран-при Канады – из-за опасений протеста со стороны конкурентов

Команда «Мерседес» не будет использовать днище обновленной версии на .

Изначально в «Мерседесе» подготовили новый вариант днища с двумя боковыми опорами с каждой стороны – в то время как другие команды используют вариант с одной опорой.

Однако в свете вышедшей технической директивы ФИА и опасаясь официальных протестов со стороны конкурентов, в «Мерседесе» решили пока не использовать обновленную версию днища.

В изначальной версии регламента разрешалось использовать конструкцию только с одной боковой опорой с каждой стороны, но в технической директиве указано, что разрешает командам добавить вторую опору для стабилизации болида в целях борьбы с эффектом галопирования.

Поводом для протеста мог стать тот факт, что техническая директива не является частью технического регламента чемпионата.

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