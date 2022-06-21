Жак Вильнев: «Мощная гонка Хэмилтона – может, он вернулся в боевой режим»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года отметил успех в Монреале.

Гонщик стал третьим по итогам Гран-при Канады, его напарник Джордж Расселл финишировал четвертым.

«Несколько недель назад я жестко критиковал Льюиса Хэмилтона, но теперь должен его и похвалить. Болид был конкурентоспособным, и Льюис выступил очень мощно. Для него важно было завоевать подиум.

В субботу он выиграл квалификационную дуэль после странного и рискованного хода Джорджа Расселла. Хэмилтон справился и в гонке, принимал верные решения и показывал скорость. Трудный сезон для Льюиса, и, вероятно, ему необходим такой импульс. Может, неудачные моменты остались позади, и он вернулся в боевой режим», – считает Вильнев.

Жак поделился мыслями о новой технической директиве Международной автомобильной федерации (ФИА) по борьбе с тряской и действиях исполнительного директора «Мерседеса» :

«Куда меньше меня впечатлили Тото Вольфф и его кампания. В последние годы они делали все возможное, чтобы сохранить преимущество. Теперь же команда построила плохой болид, и это ее проблема – не проблема . Другие коллективы справились. Почему их нужно наказывать изменением правил?

Полагаю, «Мерседес» нашел какое-то решение – словно оно уже было готово. [В Канаде] болид подскакивал меньше, был быстрым, и команда, безусловно, не увеличивала дорожный просвет.

Но мне непонятно постоянное нытье. В конце концов, гонки опасны. Вдыхание карбоновой пыли тоже не полезно для здоровья, как и перегрузки или обезвоживание по ходу длинной и жаркой гонки. Никто не заставляет «Мерседес» так настраивать машину».

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