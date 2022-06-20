Шарль Леклер об отставании от Ферстаппена: «Меня это мотивирует – ведь я знаю, насколько у «Феррари» быстрая машина»

Пилот «Феррари» рассказал, что не обеспокоен существенным отставанием от в общем зачете.

По итогам Гран-при Канады Леклер отстает от лидирующего Ферстаппена на 49 очков, занимая третье место в общем зачете.

«Меня это мотивирует. Мотивирует, потому что я знаю, насколько быстра наша машина. Я не обеспокоен. Я просто предельно мотивирован наконец-то провести чистый уик-энд, продемонстрировать наши истинные возможности – показать, что мы сильны. Так что да, надеюсь, мы сможем сделать это на этапе на «Сильверстоуне».

К тому же, как мы видим, у «Ред Булл» тоже могут возникать проблемы с надежность. И да, фактор надежности техники будет играть очень важную роль. Нам же, если гоночный уик-энд будет складываться для нас тяжело, будет нужно действовать так, как в Канаде – атаковать и стараться заработать как можно больше очков», – рассказал Леклер.

Почему «Феррари» не могла обогнать «Ред Булл» в Канаде? Это Сайнс ошибался или Ферстаппен так хорош?

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