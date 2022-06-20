Джордж Расселл: «Не думаю, что проблема с подпрыгиваниями болидов осталась в прошлом»

Пилот заявил, что пока далека от решения проблемы с устранением эффекта галопирования болидов.

По словам Расселла, на Гран-при Канады проблемой был не столько сам эффект галопирования болидов на прямых, сколько тряска и нагрузки из-за в целом жесткой подвески современных болидов.

«Да, тряска была весьма сильной, на трассе много неровностей. Нет, дело было не в галопировании. Машина просто подпрыгивала на прямой, наезжая на неровности, билась днищем об покрытие. Ощущения далеко не лучшие.

Осталась ли проблема галопирования в прошлом? Я так не думаю. Потому что на тряску влияет множество факторов. Например, очень важными факторами являются ветер и неровности покрытия трассы. Меры, которые ФИА предложила в этот уик-энд при пересмотре ситуации, с добавлением второй опоры для днища на каждую сторону, ничего не дали. Собственно, поэтому мы и не использовали это в гонке. Так что в глобальном смысле мы пока далеки от решения главной проблемы болидов 2022 года», – рассказал Расселл.

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