Льюис Хэмилтон: «Внесли радикальные изменения в настройки болида, и в гонке все прошло намного лучше»

Пилот поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Канады и прогрессе в работе с машиной, достигнутым по ходу уик-энда.

«В практиках мы с Расселлом попробовали пойти двумя разными путями. И наш вариант оказался ужасным. Мы собрали все полученные данные, внесли радикальные изменения в настройки болида, и в гонке все прошло намного лучше. Поведение машины больше соответствовало ожиданиям.

Все прошло хорошо. Проезжаю полную дистанцию гонки, ты многое узнаешь о машине, ваши, скажем так, отношения улучшаются, вы получаете новые данные и так далее. Так что мы многое вынесли из этой гонки – а особенно радует очень высокая надежности машины, что, конечно, стало возможным благодаря отличной работе команды.

Но нужно продолжать работу. Я знаю, где именно проигрываю лидерам и на чем нам нужно сосредоточиться. Я думаю, что в среднескоростных и быстрых поворотах мы смотримся лучше, чем в медленных поворотах. Но при этом у нас есть проблема с подпрыгиванием болида – так что я даже не знаю, как машина будет проходить тот же «Копс» (поворот на «Сильверстоуне», где пройдет следующий Гран-при). Будет очень интересно. И конечно же я очень рад возвращению на Гран-при Великобритании. Надеюсь, погода тоже будет отличной», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Канады: «Феррари» повезло, Сайнс гнался за Ферстаппеном 15 кругов, Леклер ворвался в топ-5 с последнего ряда

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram