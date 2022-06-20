Карлос Сайнс: «Сэйфти-кар продержался дольше, чем я думал, «софт» подошел бы для финального отрезка»

объяснил выбор шин для заключительных кругов Гран-при Канады.

Пилот «Феррари» перешел на свежий «хард», проведя «бесплатный» пит-стоп в конце заезда. Сайнсу не удалось обогнать гонщика и одержать победу.

У Карлоса не оставалось комплектов «медиума», однако пилот мог перейти на «софт».

«Я размышлял об этом потом. Машина безопасности продержалась чуть дольше, чем думали я и команда. Когда появились зеленые флаги, оставалось всего 16 кругов, и это подходящий отрезок для «софта», чтобы попытаться обогнать Макса, пока он прогревает «хард».

Теперь рассуждать легко. В тот момент оставалось 20 с чем-то кругов, и «хард», безусловно, являлся быстрейшим комплектом, чтобы доехать до финиша. Особенно с учетом того, что шины были свежее, чем у Макса. Обидно.

Сражение с Максом вышло тяжелым, напряженным. Я понимал, что у меня преимущество, но для обгона нужно больше, чем две-три десятые. Я отдал все силы, рисковал на поребриках, проезжал рядом со стенами и испытал несколько моментов в «грязном» воздухе.

Мы всю гонку были быстрее «Ред Булл». Я впервые в этом сезоне могу сказать, что был быстрейшим гонщиком на трассе, и это дает уверенность перед следующими Гран-при. Но для обгона «Ред Булл» нужны не две-три десятые, а, скорее, пять-шесть», – заявил Сайнс.

Карлос поделился мыслями о том, как сложилась бы борьба без сэйфти-кара:

«Мне кажется, он не так уж легко догнал бы меня. Думаю, завязалась бы неплохая битва в конце гонки. Я был готов дотянуть до клетчатого флага, ехал в хорошем темпе. Мы могли бы продержаться».

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