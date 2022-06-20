Льюис Хэмилтон: «У нашей машины есть потенциал, но очень узкий диапазон рабочих настроек»

Пилот остался доволен своим выступлением на Гран-при Канады.

Хэмилтону удалось попасть на подиум – всего второй раз в этом сезоне после третьего места на Гран-при Бахрейна.

«Квалификация была для меня очень эмоциональной, в боксах мы были очень рады такому результату. А последующее сильное выступление в гонке определенно дает мне надежду и вселяет уверенность в будущем.

У нашей машины есть потенциал, но у нее очень узкий диапазон рабочих настроек. И если вы не попадаете в оптимальное окно, все становится очень плохо, и справиться с этим бывает очень сложно. Но в этот уик-энд команда поработала очень здорово», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Канады: «Феррари» повезло, Сайнс гнался за Ферстаппеном 15 кругов, Леклер ворвался в топ-5 с последнего ряда

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram