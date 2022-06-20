Льюис Хэмилтон: «У нашей машины есть потенциал, но очень узкий диапазон рабочих настроек»

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен своим выступлением на Гран-при Канады.

Хэмилтону удалось попасть на подиум – всего второй раз в этом сезоне после третьего места на Гран-при Бахрейна.

«Квалификация была для меня очень эмоциональной, в боксах мы были очень рады такому результату. А последующее сильное выступление в гонке определенно дает мне надежду и вселяет уверенность в будущем.

У нашей машины есть потенциал, но у нее очень узкий диапазон рабочих настроек. И если вы не попадаете в оптимальное окно, все становится очень плохо, и справиться с этим бывает очень сложно. Но в этот уик-энд команда поработала очень здорово», – рассказал Хэмилтон.

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