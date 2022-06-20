Гельмут Марко о сходе Переса: «Сломалась коробка передач»

Советник подвел итоги Гран-при Канады, рассказав о причинах схода с дистанции .

«Сломалась коробка передач. Ее рабочий цикл все равно подходил к концу, но она должна была выдержать дистанцию Гран-при. Так что мы подозреваем, что эта поломка может быть следствием в том числе аварии в квалификации, хотя в том эпизоде удара о коробку передач не было.

Очень жаль, что все так сложилось. Но на примере Леклера вы и сами могли видеть, как сложно сегодня было обгонять, находясь в трафике, даже на лучших болидах.

Мы также внимательно следили за температурными показателями на болиде Макса. Но все было нормально. Мы больше беспокоились из-за тормозов. И в начальной фазе гонки ситуация с температурой тормозных дисков и правда была близкой к критической», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Канады: «Феррари» повезло, Сайнс гнался за Ферстаппеном 15 кругов, Леклер ворвался в топ-5 с последнего ряда

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