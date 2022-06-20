Ферстаппен сравнялся с Боттасом по числу подиумов в «Формуле-1»

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады и завоевал 67-й подиум в «Формуле-1».

По данному показателю Ферстаппен сравнялся с Валттери Боттасом, ранее выступавшим за «Уильямс» и «Мерседес», а ныне представляющим «Альфа Ромео». Макс и Валттери делят девятую строчку по подиумам в истории чемпионата.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал третьим в Монреале, заработал свой 184-й подиум и остается лидером, вслед за ним расположились Михаэль Шумахер (155 попаданий в топ-3) и Себастьян Феттель (122).

Из действующих гонщиков Ферстаппена и Боттаса также опережает Фернандо Алонсо из «Альпин» (98).

Ферстаппен отбился от Сайнса и выиграл Гран-при Канады. Хэмилтон наконец-то на подиуме

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