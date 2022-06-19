Слоты Леклера и Сайнса на решетке Гран-при Канады посвятили памяти Жиля Вильнева

Гонщики начнут Гран-при Канады со специальных слотов на решетке.

Места Шарля Леклера и покрасили в память о .

«Мы не забудем Жиля Вильнева», – гласит надпись.

Вильнев ушел из жизни после аварии 40 лет назад – в мае 1982 года. Жиль выступал за «Феррари» с 1977 по 1982 год и стал вице-чемпионом сезона-1979. В честь Вильнева назван автодром .

Леклер начнет гонку 19-м, Сайнс – третьим.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна Sports.ru:

Алонсо и Сайнс – главные соперники Ферстаппена в Канаде. Леклер стартует предпоследним

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Фото: твиттер «Формулы-1»