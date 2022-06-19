Джордж Расселл о планах на Гран-при: «Могу обогнать болиды «Хааса» и Алонсо»

Джордж Расселл поделился планами на .

Гонщик начнет заезд восьмым после ошибки в квалификации.

«В нынешнем сезоне мы стартовали и ниже и показывали хорошие результаты, так что восьмое место – не конец света.

Перед нами болиды , и, думаю, мы можем их обогнать, а также проехать мимо Алонсо – уверен, борьба снова будет упорной», – заявил Расселл.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна Sports.ru:

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