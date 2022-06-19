Макс Ферстаппен: «Быть на первом ряду вместе с Алонсо – это здорово»

Пилот поделился мнением о перспективе стартовать с первого ряда на вместе с Фернандо Алонсо.

«Фернандо действительно давно не стартовал с первого ряда. И на самом деле быть на первом ряду вместе с Фернандо – это здорово. В детстве я смотрел «Формулу-1» и видел, как Фернандо выигрывает гонки и титулы. Быть на поуле и на первом ряду вместе с Фернандо – это и правда отлично.

Да, разумеется, сейчас Фернандо стал заметно старше, но он по-прежнему очень быстр. К тому же, Фернандо умеет очень хорошо стартовать, так что мне нужно быть готовым к его атаке», – рассказал Ферстаппен.

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