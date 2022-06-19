Гельмут Марко: «Алонсо честный противник – я не особенно обеспокоен тем, что в первом повороте может что-то случиться»

Советник подвел итоги квалификации к и остался доволен выступлением , который выиграл поул.

«Это была демонстрация силы. В некоторых моментах Макс был на секунду быстрее всех остальных. Вне всяких сомнений, это очень впечатляющее выступление. Я давно не видел ничего подобного!

Что касается старта, то Алонсо честный противник, так что я не особенно обеспокоен тем, что в первом повороте или на первых кругах что-то может случиться. Нам нужно будет подстраивать свой темп к происходящему в гонке, уделять внимание работе с шинами и тормозами. С учетом темпа, который мы продемонстрировали в пятницу, мы подходим к старту гонке со сравнительной уверенностью в своих силах», – рассказал Марко.

«Ф-1» в Канаде: Ферстаппен на поуле, Алонсо – на первом ряду!

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