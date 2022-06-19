Макс Ферстаппен: «Условия были сложными, но мы сохраняли спокойствие и не ошибались»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, в которой сумел выиграть поул.

«Условия сегодня были очень сложными, но мы сохраняли спокойствие, не допускали ошибок, и все сделали правильно по ходу третьего сегмента квалификации.

Я очень рад поулу, а также очень рад тому, что мы вернулись в Монреаль. Здорово видеть на трибунах столько болельщиков», – рассказал Ферстаппен.

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