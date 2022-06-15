Николас Латифи: «Я бы соврал вам, если бы сказал, что мое место в команде в абсолютной безопасности»

Пилот рассказал, что не обращает внимания на слухи о его возможной замене на .

Сообщалось, что Пиастри может заменить Латифи прямо по ходу нынешнего сезона, однако по последней информации резервист может перейти в «Уильямс» в следующем году.

«Я знаю, что буду выступать за «Уильямс» до конца сезона. Больше я никак не могу это прокомментировать.

При этом я понимаю, что точно должен прибавлять и выступать лучше. И я бы соврал вам, если бы сказал, что мое место в команде в абсолютной безопасности. И понимаю, что ситуация может измениться.

Чувствую ли я, будто сижу в кресле с кнопкой катапультирования? Не в большей степени, чем любой другой пилот, чей контракт с командой истекает по окончании сезона», – рассказал Латифи.

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