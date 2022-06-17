Льюис Хэмилтон: «Я опробую относительно экстремальное решение с меньшей прижимной силой на Гран-при Канады»

Пилот «Мерседеса» сообщил, что снова будет использовать смелые решения на .

Хэмилтон подчеркнул, что не раз применял необычные настройки ради сбора информации для команды. Новичок «Мерседеса» идет по более традиционному пути.

«Я использую много других, экспериментальных вещей, чтобы помочь команде собрать данные и двигаться вперед. Сегодня, к примеру, я опробую относительно экстремальное решение. Если оно не сработает, то, безусловно, машина окажется гораздо медленнее, потому что это решение с меньшей прижимной силой.

Однако это моя роль, и я серьезно воспринимаю данную ответственность. Хоть на некоторых этапах ситуация неидеальная, мы откатываемся назад, так как теряем одну или две сессии, все в порядке, потому что в итоге мы достигнем цели. Горжусь тем, что являюсь частью процесса», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» перед практиками в Монреале.

Льюис также поделился мнением о взаимодействии с Расселлом и другими сотрудниками:

«Я работаю так упорно, как только могу, сохраняю позитивный настрой после тяжелого сезона. Хотелось бы думать, что я выполняю роль напарника лучше, чем когда-либо в своей карьере – не только по отношению к Джорджу, но и к инженерам, механикам и всем работникам на базе – и поддерживаю их энергию».

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