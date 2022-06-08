Нико Росберг: «Хэмилтон очень не любит проигрывать напарникам – он предельно мотивирован»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года поделился мнением о ситуации, в которой сейчас находится его бывший напарник .

Росберг считает, что семикратный чемпион сделает все возможное, чтобы опередить своего напарника .

«Льюис оказался в очень тяжелой ситуации. Он выигрывал гонку в каждом сезоне своей карьеры, в то время как в этом году, как кажется, он может и не победить в Гран-при. Видно, что напряжение нарастает, и это вполне естественно. Льюис, очевидно, начнет чаще проявлять негативные эмоции. Тем не менее, с учетом его огромного опыта, я думаю, что в итоге он удержит ситуацию под контролем.

Не стоит забывать и том, как сильно Льюис не любит проигрывать напарникам. Даже если борьбы идет за 11-13 место, он просто терпеть не может финишировать позади напарника – в такой ситуации он начинает сильно злиться. В Имоле это случилось и в квалификации, и в спринте. Так что напряжение нарастает – и Льюис будет усердствовать все сильнее, особенно в работе с инженерами. Так что будет любопытно последить за развитием ситуации.

Я общался с несколькими людьми из и они говорят про Льюиса много хорошего. Он предельно мотивирован и не собирается сбавлять обороты. И также не забываем, как он не любит приходить вторым. Льюис точно не хочет оказаться вторым позади Расселла и лишь одно это придает ему сильнейшую мотивацию», – рассказал Росберг.

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