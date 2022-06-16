Джонни Херберт: «Думаю, Гасли нужно идти тем же путем, что и Риккардо – и вырваться из системы «Ред Булл»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» считает, что для развития карьеры стоит задуматься об уходе из системы в обозримом будущем.

«Я думаю, ему нужно идти тем же путем, что и Даниэлю Риккардо – и вырываться из «Ред Булл». Хотя в настоящее время возможный выбор вариантов несколько сократился.

Но дело в том, что ему нужно попробовать сделать это, когда у него появится возможность. И в «Альфа Таури» и в «Ред Булл» нужно будет пойти ему навстречу, заявив что-то вроде: «Хорошо, если возможность представится, мы тебя отпустим». Ведь для Гасли этот шаг очень важен, как для гонщика. Ведь Гасли явно не хочется застрять в до конца карьера.

И нам (как зрителям) не хотелось бы, чтобы в «Ред Булл» помешали ему получить шанс проявить себя в другой команде. Но я думаю, что у него все же должна будет появиться возможность самому сделать этот выбор», – рассказал Херберт.

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