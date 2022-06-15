Марк Уэббер: «Перес демонстрирует блестящий пилотаж – и он нужен «Ред Булл» в числе лидеров»

Комментатор Channel 4 и бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер считает, что Максу Ферстаппену хватит скорости, чтобы обойти своего напарника Серхио Переса в борьбе за титул.
При этом Уэббер уверен, что в «Ред Булл» не будут очевидным образом применять командную тактику в угоду Ферстаппену.
«Безусловно, после перехода «Формулы-1» на новый технический регламент Серхио Перес демонстрирует блестящий пилотаж. Он действительно быстр и представляет собой угрозу для Ферстаппена в любых условиях.
Хотя я все равно считаю, что на некоторых трассах Максу вполне хватит огневой мощи, чтобы справиться с Пересом.
При этом Перес нужен «Ред Булл» в числе лидеров. Не забывайте, что они еще борются с «Феррари». И команда знает, что в гонке должны продолжать участвовать обе лошади, ведь противостоят им тоже два соперника», – рассказал Уэббер.
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