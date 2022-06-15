Гран-при Канады-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь девятого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Канады.

Заезды «Формулы-1» на трассе в Монреале покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

17-19 июня 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 21:00 🌦️

Суббота

2-я практика: 00:00 🌦️

3-я практика: 20:00 🌤️

Квалификация: 23:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 21:00 🌤️

время московское

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