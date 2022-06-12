24 часа Ле-Мана. Экипаж Буэми, Хартли и Хиракавы опередил коллег по «Тойоте» и лидирует за 5 часов до финиша

На «24 часах Ле-Мана» произошла смена лидера.

На первое место вышел экипаж «Тойоты» #8 ( , и Рио Хиракава), опередивший #7 (Майк Конвей, и ). #7 лидировал с преимуществом в 15 секунд, когда Лопес остановился на трассе из-за технических проблем. В дальнейшем вернулась в гонку, но за пять часов до финиша проигрывает коллегам почти круг. Располагающийся на третьем месте «Гликенхауз» Ричарда Вестбрука, Райана Бриско и Франка Мейе отстает на пять кругов.

Антониу Феликс да Кошта, Роберто Гонсалес и Уильямс Стивенс (JOTA) продолжают лидировать в классе LMP2. Претендовавший на победу в классе LM GTE «Корветт» сошел после аварии Александра Симса, за лидерство сражается команды AF Corse (Алессандро Пьер Гвиди, и Даниэль Серра) и Джанмарии Бруни, Рихарда Литца и Фредерика Маковецкого.

24 часа Ле-Мана. Экипажи «Тойоты» лидируют после 6 часов гонки, у экипажей «Гликенхауза» 3-е и 4-е места

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