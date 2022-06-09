Экипаж «Тойоты» в составе Хартли, Буэми и Хиракавы выиграл поул в квалификации к гонке «24 часа Ле-Мана»

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Экипаж «Тойоты» в составе Брендона Хартли, Себастьяна Буэми и Ре Хиракава выиграл поул в квалификации к гонке «24 часа Ле-Мана». Экипаж Хартли одержал победу в соревновании гиперкаров.

Второе место на решетке займет другой экипаж «Тойоты» (Кобаяси, Конвей, Лопес).

Лучший результат в зачете LMP2 (общее 6-е место) показал экипаж команды WRT в составе Робина Фряйнса, Шона Гелаэля и Рене Раста.

Лучшее время в категории GTE Pro (общее 12-е место) – у британо-американского экипажа (Тенди, Милнер, Симс), выступающих за «Корветт».

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