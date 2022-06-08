Серхио Перес о выступлении в других сериях после «Ф-1»: «По окончании карьеры мне будет нужно заняться своими детьми»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, победивший на Гран-при Монако, рассказал о том, что по окончании карьеры в «Ф-1» не планирует выступать в других сериях вроде «Индикара» или WEC.
«Честно говоря, у меня нет к этому никакого интереса. Даже не знаю, захочется ли мне однажды поучаствовать в гонках на выносливость. Вообще вряд ли.
Мне кажется, что когда я завершу карьеру в «Формуле-1», мне будет нужно в первую очередь заняться своими детьми. У меня их уже трое, так что я буду довольно сильно занят», – рассказал Перес.
Гонщик «Ф-1» выиграл Монако, выбил новый контракт – и ушел в отрыв с пьяными танцами. Пришлось каяться перед женой через соцсети
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