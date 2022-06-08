Гельмут Марко: «Мерседесу» порой показывает невероятную скорость – создается ощущение, что они сами не до конца понимают, откуда это берется»

Советник считает, что у «Мерседеса» есть шанс вернуться в борьбу за титул уже в этом сезоне.

По мнению Марко, об этом говорят всплески очень высокого темпа, которые немецкая команда периодически демонстрировала на последних Гран-при.

«Как мы видим, «Мерседесу» порой удается показывать невероятно быстрое время на круге и в практиках, и в гонках. Всплески бывают и у Хэмилтона, и у Расселла. При этом всплески происходят прерывисто, поэтому нам сложно правильно интерпретировать ситуацию и понять, за счет чего именно «Мерседес» достигает таких результатов. Внимательно слушая переговоры «Мерседеса» по радио создается ощущение, что они и сами не до конца понимают, откуда это берется.

Однако для нас опасность в том, что у соперников, судя по всему, действительно есть потенциал. И как только они начнут раскрывать потенциал своей машины на дистанции всей гонки, то сразу окажутся либо в числе лидеров, либо вообще выйдут вперед», – рассказал Марко.

При этом австриец сомневается, что в «Мерседесе» могли блефовать, скрывая свою истинную скорость:

«Нет, это не блеф. Блеф имел место в той странной прошлогодней истории с их преимуществом по мощности двигателя на болиде Хэмилтона – вот тогда они блефовали. А сейчас я в это не верю.

При этом очень сложно понять, за счет чего именно болид «Мерседеса» порой может быть столь невероятно быстр. На определенной стадии гонки их болид может быть самым быстрым в пелотоне, но длится это не очень долго. Что именно у них меняется и почему они не могут стабильно демонстрировать такой темп – я не знаю. Скажем так, слава богу, для нас, что у них сохраняется эта проблема».

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