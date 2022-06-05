Эстебан Окон: «Есть страны, в которых нужно обязательно проводить Гран-при – Франция, Бельгия, Монако входят в их число»

Пилот надеется, что не потеряет место в календаре «Формулы-1».

Считается, что в следующем сезоне место в «Ф-1» могут потерять этапы во Франции, Бельгии, а может быть и Монако – контракты на проведение этих Гран-при истекают в конце года.

При этом в следующем году к текущему списку Гран-при точно добавятся гонки в Катаре и Лас-Вегасе.

«Понятное дело, что я слежу за ходом обсуждений и вижу, что происходит – и да, пока все выглядит не лучшим образом. И это очень сильно разочаровывает.

Когда я только начинал карьеру, Гран-при Франции еще не было в календаре. Потом гонка вернулась в календарь и мне повезло провести несколько домашних Гран-при. Гонка во Франции состоится и в этом году – и мы постараемся получить от нее максимум удовольствия.

Мне кажется, есть страны, в которых нам обязательно нужно проводить. И Франция – одна из таких стран. Как и Бельгия. Как и . Это особенные для нас гонки», – рассказал Окон.

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