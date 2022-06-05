Валттери Боттас: «В «Альфа Ромео» я могу быть лучшей версией себя, команда меня мотивирует»

Пилот «Альфа Ромео» остался доволен тем, как для него и команды складывается сезон-2022.

Боттас зарабатывал очки в шести из семи прошедших гонках – финн набрал в общей сложности 40 баллов и занимает восьмое место в общем зачете. И именно усилия Боттаса помогают сейчас занимать пятое место в Кубке конструкторов.

«Мы хорошо провели старт сезона – мы достаточно быстры и в квалификациях, и в гонках. Я всем доволен и отлично чувствую себя в команде – в том смысле, что я действительно могу стараться быть лучшей версией себя и гоняться так, как мне нравится.

Меня очень мотивирует атмосфера в команде, то как люди выкладываются в работе. Это вдохновляет и порой помогает тебе добиваться чуть большего. Но да, в целом старт сезона получился очень хорошим.

Хотя нам по-прежнему нужно улучшать некоторые вещи. Мы по-прежнему работаем над улучшением стартов, поскольку пока проводили старты гонок не лучшим образом. Мы также работаем над повышением стабильности машины на высоких скоростях. Так что мы пока не достигли предельных возможностей, мы способны прибавить – но на личном уровне у меня все хорошо. Хотя всегда можно сделать лучше.

Команде придает мотивации возможность порой бороться с самыми быстрыми соперниками. Это обнадеживает и мотивирует команду», – рассказал Боттас.

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