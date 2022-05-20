Николас Латифи: «Посмеялся над слухами об уходе из «Уильямса»

Николас Латифи не обращает внимания на слухи об увольнении из «Уильямса».
Ранее появлялась информация о возможной замене канадского гонщика на чемпиона «Формулы E» Ника де Вриса или резервиста «Альпин» и чемпиона «Формулы-2» Оскара Пиастри. It.motorsport.com сообщал, что уход Латифи возможен по ходу сезона-2022.
Де Врис проведет первую практику перед Гран-при Испании в составе «Уильямса».
«Когда я прочитал, то посмеялся немного, потому что это совсем не так – я по-прежнему тут. Всегда ходят слухи, такова природа «Формулы-1». Но, безусловно, меня удивило, что, скажем так, известный журналист говорит безо всяких оснований. Я просто посмеялся», – сказал Латифи.
Николас прокомментировал участие де Вриса в тренировке – нидерландец заменит Алекса Албона:
«Для меня и моей работы это вряд ли что-либо меняет. Если говорить о команде, здорово выслушать другое мнение. Он пилотировал «Мерседес» в прошлом году – пусть речь о совершенно иной машине, можно провести некоторое сравнение, так поступал Джордж [Расселл]. Опыт [де Вриса], его мнение очень полезны для команды. В то же время для меня подготовка к уик-энду и подход к практике не сильно изменятся».
«Уильямс» – приоритетный вариант для Пиастри. Замена Латифи возможна по ходу сезона (It.motorsport)
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