Николас Латифи: «Посмеялся над слухами об уходе из «Уильямса»

не обращает внимания на слухи об увольнении из «Уильямса».

Ранее появлялась информация о возможной замене канадского гонщика на чемпиона Ника де Вриса или резервиста «Альпин» и чемпиона «Формулы-2» Оскара Пиастри. It.motorsport.com сообщал, что уход Латифи возможен по ходу сезона-2022.

Де Врис проведет первую практику перед в составе «Уильямса».

«Когда я прочитал, то посмеялся немного, потому что это совсем не так – я по-прежнему тут. Всегда ходят слухи, такова природа «Формулы-1». Но, безусловно, меня удивило, что, скажем так, известный журналист говорит безо всяких оснований. Я просто посмеялся», – сказал Латифи.

Николас прокомментировал участие де Вриса в тренировке – нидерландец заменит :

«Для меня и моей работы это вряд ли что-либо меняет. Если говорить о команде, здорово выслушать другое мнение. Он пилотировал в прошлом году – пусть речь о совершенно иной машине, можно провести некоторое сравнение, так поступал Джордж [Расселл]. Опыт [де Вриса], его мнение очень полезны для команды. В то же время для меня подготовка к уик-энду и подход к практике не сильно изменятся».

«Уильямс» – приоритетный вариант для Пиастри. Замена Латифи возможна по ходу сезона (It.motorsport)

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