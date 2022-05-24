«Мерседес» запланировал практику «Ф-1» с участием де Вриса

Чемпион Ник де Врис, выступающий за «Мерседес», готовится ко второй для себя тренировке в «Формуле-1».

Де Врис провел пятничную практику перед в составе , однако британская команда больше не будет привлекать гонщика по ходу сезона-2022.

В то же время сообщил, что планирует пригласить де Вриса как минимум на одну сессию. Пока неясно, когда Ник снова сядет в болид «Ф-1».

Команды обязаны предоставить две практики новичкам в 2022 году.

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