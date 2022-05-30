Жак Вильнев: «Время Риккардо в «Макларене» подошло к концу»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что Даниэль Риккардо может покинуть «Макларен» в самое ближайшее время.

«Время Даниэля Риккардо в «Макларене» подошло к концу. Уже босс «Макларена» Зак Браун открыто говорит о наличии опций расторжения контракта – это может значить лишь то, что решение почти наверняка уже принято. И такие заявления – это способ оказать давление на гонщика, а также подготовить к переменам прессу.

В целом Риккардо из-за своей очень высокой зарплаты очень дорого обходится команде. При этом он почти не зарабатывает очки и не демонстрирует достаточно высокую скорость, что нужно команде для работы над развитием болида. То есть он просто стоит «Макларену» кучу денег.

Для было бы выгоднее и дешевле просто продолжать платить Риккардо зарплату, чтобы он сидел дома на диване, а за руль болида они бы посадили другого пилота. Да, такова жестокая реальность, но это , – рассказал Вильнев.

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