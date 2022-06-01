Организаторы Гран-при Франции хотят заключить новый контракт с «Ф-1» – и проводить гонку раз в два года

Организаторы Гран-при Франции изучают возможности заключения нового контракта с «Формулой-1».

Текущее соглашение с «Либерти» истекает в конце 2022 года, и новый контракт пока не был подписан.

При этом в следующем году в календаре «Ф-1» гарантированно появятся два новых этапа – Гран-при Катара и Гран-при Лас-Вегаса. Возможно и возвращение , однако судьба азиатского этапа во многом будет зависеть от политики ковидных ограничений властей страны.

По условиям соглашения «Либерти», «Ф-1» и команд, количество Гран-при за сезон не может превышать отметку в 24. И таким образом минимум один этап из нынешних потеряет место в календаре чемпионата.

В связи с этим организаторы Гран-при Франции хотят договориться о контракте на проведение гонки в формате ротации с одним из других европейских этапов. И проводить по одной гонке раз в два года.

Также, по состоянию на данный момент, истекающими являются контракты на проведение Гран-при Монако и Гран-при Бельгии.

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