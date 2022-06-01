Серхио Перес: «История для меня не пустой звук – я знаю, что значит победа на Гран-при Монако»

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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о том, насколько важной для него была победа на Гран-при Монако.

Перес стал одиннадцатым в истории гонщиком не из Европы, которому удалось выиграть Гран-при Монако – до него гонку среди не европейцев выигрывали: Айртон Сенна, Жиль Вильнев, Джоди Шектер, Карлос Рейтеманн, Денни Халм, Брюс Макларен, Хуан-Мануэль Фанхио, Хуан-Пабло Монтойя, Марк Уэббер и Даниэль Риккардо.

«История для меня не пустой звук, я большой фанат истории «Ф-1». И я определенно понимаю, что значит победа в такой гонке. Это действительно очень важное и особенное событие.

И я также определенно ощущаю тот фактор, что являюсь единственным мексиканским гонщиком в «Формуле-1» – точнее, в данный момент я вообще являюсь единственным представителем Латинской Америки в чемпионате.

Думаю, это показывает, насколько тяжело нам (латиноамериканцам) пробиваться в «Ф-1», как трудно построить тут успешную карьеру. Нет, я не говорю, что европейским гонщикам все дается легко. Это совсем не так. Но нам и правда нелегко – так что я очень горжусь тем, чего мы смогли добиться», – рассказал Перес.

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