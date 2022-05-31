Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Ущерб от аварий Шумахера исчисляется миллионами»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал о миллионом ущербе от аварий .

Гонщик «Хааса» врезался в барьеры на и разбил болид на две части.

«Очень жесткое столкновение – машина раскололась надвое. Ему также пришлось посетить медицинский центр из-за высокой перегрузки. Разумеется, мы рады, что с ним все в порядке.

Мику необходимо пересмотреть какие-то вещи. Сейчас скорость довольно хорошая, он способен держаться рядом, но аварии не должны продолжаться. Ущерб исчисляется миллионами, а команда вроде «Хааса» обязана тратить деньги более разумно.

Решение надо найти самому, советы не помогут. Он пытается выйти за пределы возможного – стоит действовать чуть спокойнее», – сообщил Даннер.

Ранее Мик пропустил гонку в Саудовской Аравии из-за инцидента в квалификации. Тогда руководитель оценил ущерб в сумму «до миллиона долларов».

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