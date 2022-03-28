Гюнтер Штайнер: «Авария Шумахера обойдется «Хаасу» в сумму до миллиона долларов»

Руководитель оценил финансовые последствия аварии .

Немецкий гонщик разбил болид в квалификации к и не принял участия в гонке. В момент столкновения с ограждением пилот испытал перегрузку в 33G.

«Шасси само по себе не разрушено, похоже. Боковая структура – да, но ее можно заменить. Конечно, мы как следует обследуем шасси, но все выглядит не так плохо, честно говоря. Та же история с мотором – в «Феррари» мне сказали, что все нормально. Батарея тоже цела, но все остальное сломано.

Полагаю, ущерб довольно большой, потому что уничтожены все подвески, не считая передней левой – там вроде бы что-то осталось. Другие превратились в карбоновую пыль. Не могу назвать сумму, но списаны коробка передач, весь корпус, воздуховоды, так что, я бы сказал, между полумиллионом и миллионом [долларов]», – сказал итальянец.

Штайнер сообщил, что «Хаас» не может позволить себе несколько инцидентов подобного масштаба, учитывая лимит расходов в «Формуле-1»:

«Есть номинальная величина, но гоночная команда не может выстраивать бюджет под потолок расходов так же, как обычная компания. Существуют риски, и закладывается сумма на непредвиденные ситуации. Если они повторяются два или три раза, это уже не резервы, а убытки.

Поэтому приходится изворачиваться. Разумеется, я надеюсь, что таких аварий не будет много».

Шумахер сурово влетел в стену: половина машины – вдребезги, половина – просто отвалилась. Починить до гонки невозможно

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