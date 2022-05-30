Себастьян Феттель об аварии Шумахера: «Прессе нужно оставить Мика в покое»

Гонщик высказался об аварии в Монте-Карло.

Пилот врезался в барьеры в секции «Бассейн». Болид развалился на две части, а прервали красными флагами.

«Я был рад услышать по радио, что с ним все в порядке – еще до того, как добрался до места инцидента. Здесь очень легко допустить ошибку. Я пока не знаю, что именно с ним произошло, я не видел. Главное, что он в норме.

Нет сомнений, что Мик способен выступать гораздо лучше, чем в данный момент. Но, думаю, вам, ребята, нужно оставить его в покое на какое-то время», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1», общаясь с прессой.

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