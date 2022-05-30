Макс Ферстаппен о борьбе с Пересом: «Пусть победит сильнейший. Наши отношения не изменятся»

Пилот рассказал, как относится к угрозе со стороны напарника .

Перес переиграл Ферстаппена в квалификации к Гран-при Монако, а после победной гонки приблизился к Максу в чемпионате – гонщиков разделяют 15 очков. Чеко отстает от из на шесть баллов.

«Не думаю, что наши отношения изменятся. Сейчас они очень хорошие», – сказал Ферстаппен на пресс-конференции после гонки.

«Продолжим любить друг друга, верно?» – отреагировал Серхио, на что Макс ответил: «Да, продолжим».

По мнению чемпиона «Формулы-1», судьба титула должна решаться в честной борьбе:

«С чего бы отношения должны меняться? Мы здорово работаем внутри команды, стараемся извлечь из машины максимум. Если кто-то выступает успешно, важно сохранять уважение друг к другу.

Пусть в итоге победит сильнейший. Мы, конечно, стараемся выдать все на трассе, но надо действовать с уважением и набирать как можно больше очков для команды».

Кристиан Хорнер о командной тактике: «Не будем ее применять, Перес борется за победу в чемпионате, как и Макс»

Перес рискнул лидерством на Гран-при Монако – спасал птицу резким торможением с дымом. Испортил шину, но увернулся!

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