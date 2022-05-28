Валттери Боттас о 12-м месте на старте Гран-при Монако: «Мне казалось, что мы будем смотреться здесь намного лучше»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что был неприятно удивлен не попаданием в третий сегмент и лишь 12-м местом на стартовой решетке.

«Мне кажется, что сегодняшний результат является скорее разовым событием. Думаю, наша машина должна была работать лучше. Скорее всего, это связанно с особенностями трассы и все сработало не так, как я думал – мне казалось, что здесь мы будем смотреться очень здорово, но это оказалось не так. Опять же, следующая гонка в Баку тоже пройдет на трассе городского типа, но мне кажется, что у нас хорошая машина, просто сегодня трасса ей не подошла.

Вообще мне казалось, что я поймал очень неплохой ритм, несмотря на пропуск одной из практик. Мы провели хороший день, подобрали неплохие настройки с точки зрения сцепления машины с трассой и так далее. Чувствовал я себя тоже уверенно. Думаю, мы просто оказались здесь недостаточно быстры, что довольно странно, ведь мне казалось, что мы наоборот будем здесь быстры. Нужно будет во всем разобраться», – рассказал Боттас.

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