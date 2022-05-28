Льюис Хэмилтон: «Мне пока не везет весь сезон – надеюсь, в какой-то момент это изменится»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял восьмое место.

«Было бы здорово, если бы нам хоть немного повезло. Мне же пока не везет весь сезон. Надеюсь, в какой-то момент это прекратится.

Я ожидал чего-то подобного, в последней гонке мы в любом случае не очень хорошо смотрелись в медленных поворотах. Вообще, в гонке все как раз было довольно неплохо, а вот на одном быстром круге были трудности. Так что я ожидал, что здесь нам будет тяжело.

Думаю, что мы смотримся здесь хуже, чем ожидали, в основном из-за неровностей трассы. Машина здесь постоянно подскакивает – в медленных, быстрых, среднескоростных поворотах. Очень сложно», – рассказал Хэмилтон.

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