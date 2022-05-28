Шарль Леклер о поуле: «Ощущения от машины были просто потрясающими»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что остался доволен завоеванием поула.

«Да, это особенный момент. Я невероятно рад. Пока уик-энд складывается для нас очень гладко – я знал, что наша машина очень быстра, мне просто нужно было выполнить свою работу.

Все прошло превосходно. Последний круг перед тем, как сессию остановили красными флагами, получился очень, очень хорошим. В любом случае, для нас это ничего не меняет. Ощущения от машины были потрясающими, а также здорово, что рядом со мной с первого ряда будет стартовать Карлос», – рассказал Леклер.

Леклер – на поуле в Монако, Перес разбил болид в финальной попытке

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