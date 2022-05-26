Ирина Сидоркова: «Столкнулась с большим количеством ненависти просто из-за того, что я из России»

Российская гонщица рассказала, как потеряла место в Серии W.

«Это произошло очень неожиданно. Я готовилась к сезону-2022 и настраивалась на борьбу за высокие места. Когда я оказалась вне Серии W, то осталась без бюджета и возможностей гоняться. К счастью, появился шанс продолжить сезон на национальном уровне», – заявила Сидоркова.

Ирина выступала в шести гонках Серии W в 2021 году и завоевала один подиум. Участие Сидорковой в Серии W было приостановлено перед предсезонными тестами, после чего Ира подтвердила пропуск сезона. 2022 год гонщица программы «СМП Рейсинг» проведет в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

Сидоркова сообщила о негативе со стороны части болельщиков в онлайне:

«К сожалению, в последнее время я столкнулась со слишком большим количеством ненависти просто из-за того, что я из России. Меня это очень расстраивает. С детства родители учили меня, что хорошие и плохие люди встречаются повсюду, и это не зависит от их национальности, цвета кожи, возраста, роста, веса и так далее.

Тем не менее, хочу сказать большое спасибо всем моим фанатам и людям, которые продолжают поддерживать и по-прежнему считают меня интересным и хорошим человеком».

Сидоркова подтвердила пропуск сезона-2022 в серии W: «Мою карьеру и мои мечты снова растоптали, сказка кончилась»

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